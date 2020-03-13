Menü
Haberler ›› Spor ››Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı - Spor

Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Premier Lig'de de resmen görüldü. Chelsea'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Hudson-Odoi, Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu.

13.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:49

Chelsea , günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada futbolcularından Callum Hudson-Odoi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişme sonrası Chelsea takımı ve teknik heyeti karantinaya alındı.

PREMİER LİG'DE BİR İLK

Hudson-Odoi, Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

TÜM TESİSLER KAPATILDI

Bu gelişme üzerine Chelsea; tüm futbolcuların, antrenörlerin ve çalışanların kişisel karantina altına alındığını ve as takımın çalıştığı tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı.

Chelsea de Cumartesi günü İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa'yla karşılaşacaktı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Etiketler : Chelsea, Spor

İlgili Haberler

14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya SelçukKronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı Spor
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Spor
Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüse karşı Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Spor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Spor
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Diyanet, Spor
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı Spor
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı