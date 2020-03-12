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Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de Teknik Direktör Brendan Rodgers, "Koronavirüs belirtileri gösteren birkaç oyuncumuz vardı. Prosedürleri uyguladık ve önlem olarak kadrodan çıkarıldılar" dedi.

12.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:34

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de 3 oyuncuda koronavirüs belirtileri çıkmasının ardından tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi. Konuyla ilgili konuşan Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, "Kadromuzdaki birkaç oyuncuda koronavirus semptomları görüldü. Prosedürlere uyarak o oyuncularımızı mevcut kadrodaki diğer isimlerden uzak tutuyoruz" dedi.

TEST SONUÇLARI YARIN ÇIKACAK

3 isimde koronavirüs şüphesi olması nedeniyle tüm takımdan test örneği alınarak kulübün karantinaya alındığı ifade edildi. Test sonuçları ise yarın çıkacak. Öte yandan aralarında İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa'nın birçok ülkesinde sportif faaliyetlere koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor.

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Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü

Kaynak: İHA

Etiketler : The Telegraph, Spor

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