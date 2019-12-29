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Premier Lig'de Liverpool kazanmaya devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

29.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:20 Premier Lig'de Liverpool kazanmaya devam ediyor
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında , Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Wolverhampton mücadelesini, Mane'nin 42. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.
Peş peşe 10. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 55'e, ligdeki yenilmezlik serisini de 36 karşılaşmaya çıkardı.
Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu.
derbisinin galibi Chelsea
Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğünde 2. maçına çıkan Arsenal, bir diğer Londra kulübü Chelsea'yi konuk etti.
Arsenal, 13. dakikada Aubameyang ile öne geçti ancak Chelsea, Jorginho'nun 83 ve Abraham'ın 87. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool, Chelsea, Londra, Spor

Kaynak: AA

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