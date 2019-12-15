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Premier Lig'de Manchester City, Arsenal deplasmanında 3 golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 3-0 yendi.

15.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:56Premier Lig'de Manchester City, Arsenal deplasmanında 3 golle kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda 'ı 3-0 yendi.
Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadı'nda karşılaştı.
Konuk takım, 2 ve 40. dakikalarda Kevin de Bruyne, 15. dakikada Raheem Sterling'in attığı gollerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla 3. sıradaki Manchester City, 35 puana yükseldi. Arsenal ise 22 puanla 9. sırada yer aldı.
Öte yandan günün diğer maçlarında Tottenham, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti, Manchester United ise evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester City, Arsenal, Spor

Kaynak: AA

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