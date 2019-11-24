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Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında gol düellosu şeklinde geçen maçta Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı.

24.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:16

Premier Lig'in 13. haftasında Sheffield United, Bramall Lane Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı. Sheffield United, 19. dakikada John Fleck ve 52. dakikada Mousset'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Bu gollere 72. dakikada Brandon Williams, 77. dakikada Mason Greenwood ve 79. dakikada Marcus Rashford'ın attığı gollerle cevap veren Manchester ekibi, 3-2 üstünlük yakaladı.

MCBURNİE SKORU BELİRLEDİ

Ev sahibi takımda Oliver McBurnie, 90. dakikada bulduğu golle durumu 3-3'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Ligde 6 haftadır kaybetmeyen Sheffield United 18, bu sezon deplasmanda sadece bir kez kazanabilen Manchester United ise 17 puana çıktı.

Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı

Manchester United, Lys, Spor

Kaynak: AA


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