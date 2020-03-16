Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, şubat ayının futbolcusu seçildi.
16.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:20
Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester ekibinde şubat ayında bir gol atan, iki de gol pası veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oylamada Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty ve Nick Pope'u geride bırakarak ayın futbolcusu seçildiği kaydedildi.
80 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Fernandes, ocak ayındaki ara transfer döneminde Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bonuslarla birlikte 80 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Bruno Fernandes, Spor
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