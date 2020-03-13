Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
İngiltere'de, Premier Lig başta olmak üzere bütün profesyonel ligler, koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alındı.
13.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:45
Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonunun ertelenmesinin yanı sıra bir yeni haber de İngiltere'den geldi.
3 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ
İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Premier Lig, Championship ve FA Cup'ın 3 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig CEO'su Richard Masters konu ile ilgili, "Arteta, Odoi ve korona virüsten etkilenen herkesin hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda hükümetle ortak çalışıyoruz. Oyuncu, personel ve taraftar sağlığı için güvence verebiliriz" ifadelerini kullandı.
Haberin Videosu :İngiltere Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Etiketler : Spor
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