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Premier Lig'e VAR güncellemesi geliyor

Premier Lig ortakları, VAR'ı iyileştirmek için görüşme yaptı. Alınan kararlar arasında Premier Lig'de bundan böyle maç sırasında VAR'a giden pozisyonlar ve VAR'da verilen kararlar hakkında izleyiciye daha detaylı bilgi verilecek.

20.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:51

VAR sisteminin verimliliğinden memnun olmayan Premier Lig ortakları, VAR'ı iyileştirmek adına kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Premier Lig paydaşları ve Premier Lig Hakemler Birliği'nin düzenlediği toplantıda IFAB ile görüşüldü.

İZLEYİCİYE DETAYLI BİLGİ VERİLECEK

VAR'ın daha hızlı ve etkili kullanılması adına elini taşın altına koyan Premier Lig yönetimi, yeni bir güncellemeyi futbolseverlerle paylaştı. Premier Lig'de bundan böyle maç sırasında VAR'a giden pozisyonlar ve VAR'da verilen kararlar hakkında izleyiciye daha detaylı bilgi verilecek.

Örneğin; VAR incelemesine tabi tutulan bir penaltı pozisyonu hakkında eskiden skorbordda yalnızca "Penaltı Kontrolü" yazıyordu. Ancak artık bu tip pozisyonlar için izleyici daha detaylı bilgilendirilecek.

Herhangi bir penaltı pozisyonu için VAR'a başvurulması halinde skorborda "Penaltı Kontrolü - Muhtemel Elle Oynama" yazılacak. Premier Lig yönetimi, ilgili pozisyon için neden VAR'a başvurulduğunu futbolseverlere aktararak daha şeffaf bir sistem hayata geçirmek istiyor. Aynı şekilde verilen kararın da gerekçesi belirtilecek.

Premier Lig'e VAR güncellemesi geliyor

Spor


HABER YORUMLARI (6)
ADINIZI YAZIN:Adamlar düeltmek için varlar. Bizim her işimiz hile hurda
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LAKLAK:GS''li Arkadas sözde yorum yapıyor. . ama asıl dertleri her zamanki gibi Fenerbahçe. . . taraftarı olduğu takımın geçen sezon bazı maçlarını, nasıl aldığı ortalığa saçılmışken. .
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GSLİ:palabıyıklı bizim feneresyona baş vursunlar birazda hile öğrensinler
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ESESLİ GARDİYAN..:işte futbolun adaleti bu ligte var. . kimse el altından sonucu değiştirmeye uğraşmıyor. . hakedenın sampiyon oldugu bir lig
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RANT VE TORPİL:Kimine VAR kimine DAVAR devam HEDEF fener şampiyon olsun.
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KREM KARAMELLO:aaman tanrım. var''da devrim adeta :D
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