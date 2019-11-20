Premier Lig'e VAR güncellemesi geliyor

VAR sisteminin verimliliğinden memnun olmayan Premier Lig ortakları, VAR'ı iyileştirmek adına kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Premier Lig paydaşları ve Premier Lig Hakemler Birliği'nin düzenlediği toplantıda IFAB ile görüşüldü.

İZLEYİCİYE DETAYLI BİLGİ VERİLECEK

VAR'ın daha hızlı ve etkili kullanılması adına elini taşın altına koyan Premier Lig yönetimi, yeni bir güncellemeyi futbolseverlerle paylaştı. Premier Lig'de bundan böyle maç sırasında VAR'a giden pozisyonlar ve VAR'da verilen kararlar hakkında izleyiciye daha detaylı bilgi verilecek.

Örneğin; VAR incelemesine tabi tutulan bir penaltı pozisyonu hakkında eskiden skorbordda yalnızca "Penaltı Kontrolü" yazıyordu. Ancak artık bu tip pozisyonlar için izleyici daha detaylı bilgilendirilecek.

Herhangi bir penaltı pozisyonu için VAR'a başvurulması halinde skorborda "Penaltı Kontrolü - Muhtemel Elle Oynama" yazılacak. Premier Lig yönetimi, ilgili pozisyon için neden VAR'a başvurulduğunu futbolseverlere aktararak daha şeffaf bir sistem hayata geçirmek istiyor. Aynı şekilde verilen kararın da gerekçesi belirtilecek.