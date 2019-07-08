08.07.2019 12:49
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Premier Lig heyecanı TRT Spor'da

TRT Spor, 2019-2020 sezonunda İngiltere Premier Lig'de her hafta en az bir maç yayınlayacak. 2018-19 sezonunda maçların önemli kısmı S Sport'tan yayınlanırken, bazı maçlar beIN Sports'tan ekranlara gelmişti. Yeni sezonda bu kanallara TRT Spor da eklendi.

Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun heyecanı TRT Spor'da yaşanacak.

TRT'den yapılan açıklamada, "Dünyanın en görkemli futbol organizasyonu olan İngiltere Premier Lig'in coşkusu yeni sezonda TRT Spor'da yaşanacak." ifadesi kullanıldı.

56 MAÇ YAYINLANACAK

Premier Lig'de her hafta en az bir maçı ekranlara taşıyacak TRT Spor, 2019-2020 sezonunda 56 karşılaşma yayınlamayı planlıyor.

TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Futbolseverlerin Premier Lig'e olan ilgileri ve bize yönelik taleplerine kayıtsız kalamadık. Her ne kadar sınırlı bir yayın yapacak olsak da Premier Lig maçlarını Türk futbolseverlerle açık kanaldan buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Premier Lig'in bütün özet görüntüleri de her hafta TRT Spor ekranlarında olacak."

Şahin ayrıca, İtalya Kupası'nı da canlı olarak yayınlayacaklarını, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ile Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) özet görüntülerin de TRT Spor'da olacağını ifade etti.

Premier Lig heyecanı TRT Spor'da

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Kaynak: AA
Spor

YORUMLAR (3)
MAYKIL CEKSIN: yayın hakları için bizden topladığınız paraları ingiltere federasyonuna vermek harika bir iş olmuş. kendi takımlarımızı izleyemeyelim gidip ele para verelim. bravo
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WESTHAM UNİTED: O KADAR VERGİ VERİYORUZ Bİ ZAHMET BUNU DA YAPIN YANİ. . TEŞEKKÜR ETMEMİZE GEREK YOK OLMASI GEREKENİ YAPMIŞLAR.
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SSK EMEKLİSİ: ONU BUNU BİLMEM AMMA ÜÇ BEŞ SENE DAHA MAÇLAR ŞİFRELİ YANİ PARALI , YANİ GÜCÜ YETENİN MAÇ SEYRETSİN ;ANLAYIŞI İLE DEVAM EDERSE BOŞ STADLARA OYNAYIP FUTBOL SEYİRCİSİ OLAYINI BİTİRİRSİNİZ
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