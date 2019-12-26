Haberler » Spor » Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor - Spor

Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Leicester City ve milli takımın değişmez isimlerinden Çağlar Söyüncü, 4 Premier Lig ekibinin radarına girdi. Arsenal, Tottenham, Manchester City ve Manchester United, ocak ayında Çağlar için teklif yapmaya hazırlanıyor.

26.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:01

Leicester City ile Premier Lig'de üstün bir performans gösteren ve adı dünyanın dev takımlarıyla anılan Çağlar Söyüncü ile yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

'in eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Perry Groves, Çağlar Söyüncü'ye ocak ayında Arsenal, , Manchester City ve Manchester United'ın yakın ilgi göstereceğini ve teklif yapabileceklerini iddia etti.

"ÇAĞLAR DEVRE ARASINDA ÇOK TALEP GÖRECEK"

Groves, Arsenal'in Çağlar Söyüncü için transfer yarışına girmesi gerektiğini söylerken "Claude Puel yönetiminde Çağlar'ın yeterince iyi bir oyuncu olduğu düşünülmedi ama o pes etmedi. Öğreniyor, hatalar da yapacak ancak çok cesur, topla çok iyi ve gereksiz riskler almıyor. Arsenal, onun gibi bir savunmacıya ihtiyaç duyuyor ancak Tottenham da Vertonghen ve Alderweireld'in yaşları ilerlediği için Çağlar'ı gündeminde tutuyor. Arsenal, ocak ayında transferi gerçekleştirmek için yarışa girmeli. Eğer Çağlar gitmek isterse durum değişir fakat artık büyük kulüpler, daha küçük kulüplere transfer baskısı yapamıyor. Çünkü birçoğu artık mali açıdan güçlü" dedi.

Manchester City ve Manchester United'ın da Çağlar'la yakından ilgilendiğini söyleyen Arsenal'in eski yıldızı, "City, Aymeric Laporte'un sakatlığı ile sarsıldı. Manchester United'ın da ilgisi var. Hatta eski Leicesterlı Maguire'ın yanına Çağlar'ı almak ilginç olabilir. Bu yüzden Çağlar devre arasında çokça talep görecek" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Manchester United, Tottenham, Arsenal, Spor


HABER YORUMLARI (4)
DİĞER ADAM: Ben bundan daha iyiydim ama kıymetimi bilmediler
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
MECZUP: ALTINORDUNUN MAŞALLAHI VAR TEK ALT YAPISI İŞLEYEN TÜRK TAKIMI HELAL OLSUN
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
LEYLİ LEYLİ YAR: Bu adam çöp, gideceği maksimum yer orasıydı o da şansı yaver giderse ki belli ki gitti bu zamana kadar. Abartmayın manc. city filan :)
Yayından Kaldır
1 35
Cevap yaz
RUHI-BJK: Allah allah
Yayından Kaldır
1 0
Spor

Son Dakika Haberleri

15:04   GAÜN'ün iki öğrencisinden önemli başarı - Spor
15:02   İngiltere Premier Lig | Manchester United - Newcastle - Spor
15:02   Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor - Spor
15:02   Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor - Spor
14:59   Teenage Hadebe: "Türkiye'nin büyük takımlarında forma giymek isterim" - Spor
14:21   Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Spor
13:56   Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor - Spor
12:38   İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı - Spor
12:35   Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı - Spor
11:37   Mohammed Salah'ın Noel paylaşımı, Müslüman taraftarların tepkisini çekti - Spor
26.12.2019 15:11:56