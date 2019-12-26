Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Leicester City ile Premier Lig'de üstün bir performans gösteren ve adı dünyanın dev takımlarıyla anılan Çağlar Söyüncü ile yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arsenal'in eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Perry Groves, Çağlar Söyüncü'ye ocak ayında Arsenal, Tottenham, Manchester City ve Manchester United'ın yakın ilgi göstereceğini ve teklif yapabileceklerini iddia etti.

"ÇAĞLAR DEVRE ARASINDA ÇOK TALEP GÖRECEK"

Groves, Arsenal'in Çağlar Söyüncü için transfer yarışına girmesi gerektiğini söylerken "Claude Puel yönetiminde Çağlar'ın yeterince iyi bir oyuncu olduğu düşünülmedi ama o pes etmedi. Öğreniyor, hatalar da yapacak ancak çok cesur, topla çok iyi ve gereksiz riskler almıyor. Arsenal, onun gibi bir savunmacıya ihtiyaç duyuyor ancak Tottenham da Vertonghen ve Alderweireld'in yaşları ilerlediği için Çağlar'ı gündeminde tutuyor. Arsenal, ocak ayında transferi gerçekleştirmek için yarışa girmeli. Eğer Çağlar gitmek isterse durum değişir fakat artık büyük kulüpler, daha küçük kulüplere transfer baskısı yapamıyor. Çünkü birçoğu artık mali açıdan güçlü" dedi.

Manchester City ve Manchester United'ın da Çağlar'la yakından ilgilendiğini söyleyen Arsenal'in eski yıldızı, "City, Aymeric Laporte'un sakatlığı ile sarsıldı. Manchester United'ın da ilgisi var. Hatta eski Leicesterlı Maguire'ın yanına Çağlar'ı almak ilginç olabilir. Bu yüzden Çağlar devre arasında çokça talep görecek" ifadelerini kullandı.