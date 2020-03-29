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Premier Lig’in geleceğine dair önemli açıklamalar yapıldı

170’ten fazla ülkede etkisini hissettiren koronavirüs salgını; EURO 2020 ile Tokyo Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere birçok spor organizasyonunun iptaline veya ertelenmesine neden oluyor.

29.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:04
Premier Lig’in geleceğine dair önemli açıklamalar yapıldı
170’ten fazla ülkede etkisini hissettiren koronavirüs salgını; EURO 2020 ile Tokyo Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere birçok spor organizasyonunun iptaline veya ertelenmesine neden oluyor. Bu organizasyonlar arasında yer alan Premier Lig, futbol endüstrisinin en büyük pazarlarından biri durumunda.

Birkaç hafta önce askıya alınan ligin geleceğine dair yapılan açıklamaya göre; lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi ve Profesyonel Futbolcular Kurulu arasında bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında liglerin ertelenmesinin ekonomiye yaptığı darbe konuşulurken ileride zor kararların alınabileceği belirtildi.

Ligler kesin olarak 30 Nisan’dan önce başlatılmayacak. Yeni tarihin belirlenmesi içinse, “Güvenli ve elverişli şartlar” beklenecek. Yönetim, gelecek hafta yeniden toplanacaklarını ve yeni bir güncellemede bulunacaklarını açıkladı.

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Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: Tokyo, Spor

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