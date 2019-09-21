Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'den Watford'a tarihi fark: 8-0

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, kendi evinde ağırladığı Watford'u 8-0 mağlup ederek rakibini bozguna uğrattı. City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero ise Premier Lig'in ilk 6 haftasında da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.İlk 45 dakikaya tam 5 golün sığdığı maçta City daha müsabakanın ilk dakikasında David Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı baştan sona önde götüren ev sahibi ekipte diğer golleri, 7. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15, 48 ve 60'ıncı dakikalarda Bernardo Silva, 18. dakikada Nicolas Otamendi ve 85. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.