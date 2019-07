Premiere Vision New York Fuarı'na 26 Türk tekstil firması katıldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) organizasyonunda 26 Türk tekstil firması, Premiere Vision New York fuarına katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UTİB, 16-17 Temmuz'da 35'incisi düzenlenen Premiere Vision New York Fuarı'na 11'inci kez "milli katılım" organizasyonu düzenledi.

Amerika'nın en önemli tekstil fuarlarından biri olan Premiere Vision New York Fuarı'na katılan Türk firmalar, dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarına, Türk tekstil sektörünün global pazardaki güçlü imajını bir kez daha gösterdi. 26 Türk tekstil firmasının yer aldığı fuarda kumaştan aksesuara, deriden hazır giyim ve tasarım ürünlerine kadar birçok ürün ve ürün grubu sergilendi.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi, katılımcı ve alıcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, global moda markalarının üst düzey yöneticileriyle UTİB üyesi firmalar, ikili görüşmelerde bir araya getirildi. Tekstil sektörünün küresel liderleriyle moda profesyonellerini bir araya getiren fuar, 2019-2020 sonbahar kış sezon trendlerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk tekstil sektörünün güç birliğine sahne olduğunu söyledi.

Engin, Türk ekonomisinin en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturan tekstil sektörünün üretim, tasarım ve ihracatta öncü olma özelliğini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Tekstil ihracatı yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada İtalya, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada da ABD yer alıyor. ABD'nin tekstil ihracatında önemli bir pazar olma özelliğinin sürdürülebilmesinin yanı sıra yeni pazar arayışına hız kesmeden devam eden sektörümüz için Premiere Vision Fuarı büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin tekstil sektöründeki payını daha da artıracağız"

Tekstil ve hazır giyim sektörünün, üretim yapısıyla dünyada en fazla söz sahibi olan sektörlerden biri olduğunu belirten Engin, şöyle devam etti:

"Türk tekstil ve hazır giyimi, maliyete dayalı olarak gelişmekte olan ülkeler grubundaki rakipleriyle değil de Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yüksek teknolojiyle üretim için yatırım bütçeleri çok yüksek olan gelişmiş ülkelerle de rekabet eden bir konuma ulaştı. Avrupa ve Amerika gibi rekabetin çok yoğun olduğu pazarlara da sektörümüz başarıyla ihracat yapıyor.Avrupa'nın en büyük tekstil üreticisi ülkeleri arasında başarımızı ve iddialı pozisyonumuzu koruyoruz. Ayrıca savunma teknolojilerinden, rüzgar enerjisine kadar ileri teknoloji gerektiren birçok alanda dayanıklılığı ve hafifliğinden dolayı tercih edilen teknik tekstil konusunda da ülke olarak gerekli bilgi ve tecrübeye sahibiyiz. Bu konudaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki payını daha da artıracağız. Tasarım, moda ve teknik tekstil alanında önemli atılımlar yapmaya devam edeceğiz."

Engin, tekstil ve hazır giyimin, Türkiye'nin en güçlü sektörü olduğuna değinerek, "Türk tekstili, trendleri ile dünyada takip edilen bir sektör. Türk tekstil fuarlarında da buna şahit oluyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleri tarafından fuarlarımız oldukça ilgi görüyor. Bu sayede de ülkemizde düzenlediğimiz tekstil fuarlarında önemli ticaret hacimleri oluşuyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA