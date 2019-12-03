Prens Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını söyleyen Virginia Giuffre: Prens ne...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını söyleyen ABD vatandaşı Virginia Giuffre, suçlamaların arkasında durup yaşadıklarını BBC'de yayımlanan Panorama programına anlattı.

Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve Epstein ile onun kız arkadaşı tarafından "Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını" söyledi.

Prens Andrew ise Giuffre ile cinsel ilişkiye girdiği iddialarını reddediyor.

Virginia Giuffre (eski adıyla Virginia Roberts), Prens Andrew'un Epstein ve Epstein'ın sosyetik kız arkadaşı Ghislaine Maxwell tarafından Londra'daki Tramp adlı gece kulübüne götürüldüğünü ve kulüpte Prens'in kendisinden dans etmesini istediğini anlattı.

Prens Andrew, Epstein'dan önce Ghislaine Maxwell ile yakın arkadaş olduğunu söylemişti.

Virginia Giuffre, "(Prens Andrew) hayatımda gördüğüm en korkunç dansçıydı. O kadar çok terliyordu ki, sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi. Ama onu mutlu etmem gerekiyordu çünkü Jeffrey ve Ghislaine'in benden istedikleri de buydu" dedi.

Giuffre, kulüpten çıktıklarında da, Ghislaine Maxwell'in kendisine Prens için ne yapması gerektiğini anlattığını söylüyor:

"Ghislaine arabada, Jeffrey için ne yapıyorsam aynısını Andrew için de yapmamı istedi. Tiksindim."

'Fotoğrafı FBI'a verdim'

Giuffre, aynı gece, Maxwell'in Londra'nın Belgravia semtindeki evinin üst katında Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Geçen ay BBC'de yayımlanan Newsnight programına konuşan Prens Andrew ise Virginia Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını öne sürdü.

Prens, terlediği iddialarının da doğru olmadığını, bazı sağlık sorunları nedeniyle terlemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Giuffre ile cinsel ilişkiye girdiğini suçlamalarını ise kesinlikle reddeden Prens Andrew, "Öyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Ghislaine Maxwell ise mahkemedeki ifadesinde iddiaların "yalan olduğunu" söyledi.

Prens Andrew, BBC Newsnight röportajında, aynı gece Virginia Giuffre'nin belinden tutarken çekildiği görülen fotoğraf sorulduğunda, fotoğrafı hatırlamadığını ve fotoğraftaki elin kendi eli olup olmadığını ise bilmediğini belirtti.

Prens Andrew röportajı öncesi çekilen BBC Panorama programında ise Giuffre, fotoğrafı incelenmesi için FBI'a verdiğini belirtti:

"Dünya artık saçma bahanelerden bıktı. Bu gerçek bir fotoğraf. Soruşturmaları için fotoğrafı FBI'a verdi. Bu hakiki bir fotoğraf. Arkasında basıldığında konulan bir tarih var.

"İçerideki kişiler, elinin uzatıldığı veya fotoğrafın değiştirildiği gibi saçma bahanelerle gelebilir. Bu saçma sapan bir şey. (Prens Andrew) ne yaşandığını biliyor. Ben ne yaşandığını biliyorum. Ama doğruyu söyleyen tek bir kişi var."

Giuffre, fotoğraftaki tarihin 13 Mart 2001, yani Epstein ve Maxwell ile Londra'ya uçmasından iki gün sonra olduğunu söylüyor.

BBC Panorama, fotoğrafla ilgili Giuffre'in iddialarını destekleyen kanıtlar bulunduğunu ve mahkeme belgelerinde Giuffre'nin FBI'a 20 fotoğraf verdiğini ve hepsinin arkalı önlü tarandığını aktardı.

Buckingham Sarayı'ndan yalanlama

Prens Andrew'un özel hayatının korunması amacıyla, kendisinin bulunduğu fotoğrafın ise kamuoyuyla paylaşılmadığı bildirildi.

BBC Panorama programına yanıt olarak İngiltere Kraliyet Ailesi'ni temsilen Buckingham Sarayı ise "Prens'in, Jeffrey Epstein ile düşüncesizce kurduğu ilişkiden kesinlikle üzüntü duyduğunu ve olaylardan etkilenen kurbanların duygularını paylaştığını" duyurdu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens'in Virginia Giuffre ile cinsel ilişkiye girdiği veya ilişkisi olduğu iddiaları yalanlandı, "suçlamaların temelsiz olduğu" belirtildi.

BBC Panorama programına konuşan Epstein'ın bir diğer kurbanı Sarah Ransome, Epstein'ın kız arkadaşı, Prens Andrew'ın da yakın arkadaşı Ghislaine Maxwell'in reşit olmayan kızların başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlanmasında kilit rol oynadığını ve birçok ilişkiye da Maxwell'in aracılık ettiğini anlattı:

"Kızları Ghislaine kontrol ediyordu. 'Madam' gibiydi.

"Fuhuş amaçlı insan ticaretinin başı. Jeffrey'i sürekli özel adasında ziyaret edip kızları denetlerdi.

"Jeffrey'in ne sevdiğini bilirdi. Kızlara gözdağı vererek Jeffrey'in standartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip ederdi. Ortak hareket erdiyorlardı."

Prens Andrew, yargılanmayı beklediği cezaevinde intihar eden Epstein ile ilişkisinden dolayı eleştiriliyordu.

BBC Newsnight röportajından sonra Kraliyet adına yürüttüğü görevleri bırakan Prens Andrew'un, bağlantılı olduğu şirketlerle de ilişiği kesilmişti.