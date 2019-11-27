Haberler » Spor » Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı - Spor

Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı sonrası kulübün sahibi Prens Bin Salman, oyunculara ve teknik heyete adam başı 250 bin euro prim verdi.

27.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:02

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Suudi Arabistan Takımı Al Hilal, 24 Kasım günü oynanan finalde Japonya'nın Urawa Reds takımını 2-0 yenmişti. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun yönettiği Al Hilal, bu şampiyonluğun ardından Arabistan'da coşkuyla karşılandı.

LİVERPOOL 300 BİN EURO PRİM ALMIŞTI

Kulübün sahibi Prens Bin Salman ise oyuncularının her birine 250 bin euro prim dağıttı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Liverpool'da ise kişi başı düşen prim 300 bin euroydu.

LUCESCU ŞAŞKIN

Razvan Lucescu da bu konuyla ilgili, "Bu zaferin Suudi Arabistan'da ne anlama geldiğini hayal bile edemezsiniz. Bu derece mutluluk yaşayacağımızı ben de hiç düşünmezdim" dedi.

(Posta)

Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı

Mircea Lucescu, Al Hilal, Asya, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ADINIZI YAZIN:DUNYADA BUKADAR MADURVARKEN SEN DAĞIT BAKALI RABİM BU HESABI SORUR İNŞALLAH
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DÜŞÜNÜR:Hacıların parayı götürdüler.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ARTVİNLİ:HAR VUR HARMAN SAVUR PETROL PARALARINI TRAVESTİ KILIKLI KATİL
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
HASANN:Aç mazLumlara 1 sent bile vermezsiniz, yatacak yeriniz yok sizin
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
URFALI:adam bile şaşırmış en büyük kumar aracına dönmüş futbolun islam ülkesinde aynen Avrupa gibi kutlanıp seyredildiğine
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
PRENS:petrol bol bitince sizi görecem
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
MESSA:BUGUN YEDIGINIZ HURMALAR YARIN ODUNUZU TIRMALAR. . . PETROL BITINCE BUNLAR ALLAHI KITABIDA UNUTUR BIRININ ETINI YEMEYE BASLAR YAMYAMLAR. . .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
21:14 Medipol Başakşehir-Roma maçına doğru
21:09 Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: Kazanmak için geldik
21:06 Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası
21:02 Lorenzo Pellegrini: "Amacımız yarınki maçı kazanmak"
21:00 Paulo Fonseca: "Sahaya kazanmak için çıkacağız"
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
20:20 Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!
19:58 Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı
17:58 Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!
17:35 Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan hareket
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 21:18:48