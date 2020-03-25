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Prens Charles'ın doktorundan 'koronavirüs' açıklaması

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

25.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:15
Prens Charles'ın doktorundan 'koronavirüs' açıklaması

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Charles'ın doktorunun, "Charles'ın hastalığı, Kraliçe ile görüşmesinden 24 saat sonra bulaşıcı olmaya başlamıştır" dediği belirtildi.

Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözler Kraliçe Elizabeth'e çevrildi. Dailymail'in kraliyet ailesindeki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Charles'ın doktoru, "Prensin hastalığının Kraliçe ile görüşmesinden 24 saat sonra bulaşıcı hale gelmiştir" dedi. Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles, 12 Mart'ta kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

BUCKINGHAM SARAYI: KRALİÇENİN SAĞLIĞI YERİNDE

Buckingham Sarayı sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe sağlıklıdır. Kraliçe en son 12 Mart sabahı Galler Prensi ile kısa süre görüştü ve kendisinin refahı ile ilgili tüm tavsiyeleri uygulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

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