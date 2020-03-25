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Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere medyası, Prens Charles'ın (71) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

25.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:57
Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere medyası, Prens Charles'ın (71) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İngiliz kraliyet konutu Clarence House'un sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlar sergiliyor, ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi, ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Prens Charles arşiv görüntüleri


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Kaynak: DHA

Etiketler : Prens Charles, Koronavirüs, İngiltere, Güncel

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