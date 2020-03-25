Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler

Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere medyası, Prens Charles'ın (71) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

25.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:15
Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere medyası, Prens Charles'ın (71) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İngiliz kraliyet konutu Clarence House'un sözcüsünün yaptığı açıklamada, 'Hafif semptomlar sergiliyor, ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi, ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi' ifadelerine yer verildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Prens Charles, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Volkswagen’den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haberler
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Ağlayarak Türkiye’yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı Haberler
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Avrupa’nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Haberler
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı

Son Dakika Dünya Haberleri

15:28: Portakal kasaları arasından 13 kilogram esrar çıktı - Haberler 15:28: Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı - Haberler 15:28: Rizeli baba sahilde gezmek isteyen kızı için bisiklet keyfini eve taşıdı - Haberler 15:26: Başkan Yıldız, ihtiyaç sahibi Şadiye teyzenin yüzünü güldürdü - Haberler 15:26: TİP Genel Başkanı Baş: "Koronavirüsten en fazla etkilenen bu ülkenin emekçileri, yoksulları" - Haberler 15:13: Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli yıllık %7,5 faizle kredi sunacak 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 14:00: Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım - Haberler 13:39: Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı