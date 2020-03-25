Dünyayı saran koroavirüs salgınında İngiltere 'den şok etkisi yaratan haber geldi.İngiltere Veliaht Prensi Charles'in yeni tip koronavirüs (Kovid19) testi pozitif çıktı. Peki, Prens Charles kimdir? Prens Charles kaç yaşında? İngiltere Veliaht Prensi Charles koronavirüs mü oldu? İşte merak edilen sorular ve yanıtları

İNGİLTERE VELİAHT PRENSİ CHARLES KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

İngiltere Veliaht Prensi Charles'in yeni tip koronavirüs (Kovid19) testi pozitif çıktı.

PRENS CHARLES KAÇ YAŞINDA?

İngiltere Veliaht Prensi Charles, 71 yaşındadır.

PRENS CHARLES KİMDİR?

Prens Charles doğum tarihi: 14 Kasım 1948

Prens Charles kaç yaşında: 71yaşında, Buckingham Sarayı, Londra , Birleşik Krallık

Prens Charles tam adı: Charles Philip Arthur George

Prens Charles eş: Camilla Parker Bowles (e. 2005), Diana Spencer (e. 1981–1996)

Prens Charles kardeşleri: Anne, Andrew, Edward

Birisi kız, ikisi erkek olmak üzere üç kardeşi vardır. Kardeşleri sırasıyla: Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward.

1981 yılında Diana Frances Spencer ile evlendi ve bu evlilikten iki oğlu dünyaya geldi. 1996'da boşandı. 9 Nisan 2005 tarihinde Camilla Parker Bowles ile ikinci evliliğini yaptı.

Charles ilk olarak Londra'nın batısındaki Hill House Okuluna gitti. 1966 yılında, Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Geelong Grammar School Timbertop kampüsünde iki dönem geçirdi. Bu süre boyunca tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. İngiliz Silahlı Kuvvetlerine katılması fikrine karşı çıktı. 1967 yılının Ekim ayında antropoloji, arkeoloji ve tarih okumak amacıyla Cambridge Üniversitesi'ne başvurdu. İkinci yıl içinde, Charles bir dönem için Galler tarih ve dil eğitimi aldı, Aberystwyth'de Wales University College'a gitti. 23 Haziran 1970'te Cambridge'den mezun oldu. 1976 yılında Prens Vakfını kurdu. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etti. Prens Charles, Kraliyet geleneğini izleyerek, donanma ve hava kuvvetlerinde görev yaptı.

Unvanları

14 Kasım 1948 – 6 Şubat 1952: Kraliyet Altesleri Edinburgh Prensi

• 6 Şubat 1952 – günümüz: Kraliyet Altesleri Cornwall Dükü

• 26 Temmuz 1958 – günümüz: Kraliyet Altesleri Galler Prensi