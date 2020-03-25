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Prens Charles koronavirüse yakalandı! İşte detaylar

FLAŞ... Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ta (71) koronavirüs tespit edildi. İşte detaylar...

25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Prens Charles koronavirüse yakalandı! İşte detaylar

Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Birleşik Krallık'ın veliaht prensi 71 yaşındaki Prens Charles'ın orta düzey semptomlar gösterdiği ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Prens Charles ve eşi Düşes Camilla'nın İskoçya'daki evlerinde karantina altına alındıkları belirtildi. Düşes'e yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.& ;



Prens Charles kimdir?

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor (d. 14 Kasım 1948, Buckingham Sarayı, Londra , İngiltere), Galler Prensi ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu, İngiliz Kraliyeti taht sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır.

Birisi kız, ikisi erkek olmak üzere üç kardeşi vardır. Kardeşleri sırasıyla: Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward.

1981 yılında Diana Frances Spencer ile evlendi ve bu evlilikten iki oğlu dünyaya geldi. 1996'da boşandı. 9 Nisan 2005 tarihinde Camilla Parker Bowles ile ikinci evliliğini yaptı.

Charles ilk olarak Londra'nın batısındaki Hill House Okuluna gitti. 1966 yılında, Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Geelong Grammar School Timbertop kampüsünde iki dönem geçirdi. Bu süre boyunca tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. İngiliz Silahlı Kuvvetlerine katılması fikrine karşı çıktı.

1967 yılının Ekim ayında antropoloji, arkeoloji ve tarih okumak amacıyla Cambridge Üniversitesi'ne başvurdu. İkinci yıl içinde, Charles bir dönem için Galler tarih ve dil eğitimi aldı, Aberystwyth'de Wales University College'a gitti.

23 Haziran 1970'te Cambridge'den mezun oldu. 1976 yılında Prens Vakfını kurdu. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etti. Prens Charles, Kraliyet geleneğini izleyerek, donanma ve hava kuvvetlerinde görev yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Birleşik Krallık, Prens Charles, Londra, Magazin

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