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Prens Charles'ta yeni tip koronavirüs tespit edildi

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

25.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:14
Prens Charles'ta yeni tip koronavirüs tespit edildi
İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi.
Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Prensin, son haftalarda kamu görevini yerine getirirken çok sayıda görüşme yaptığı, dolayısıyla virüsü kimden kaptığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.
Kraliçe, Londra'yı terk etmişti
93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Mart'ta Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne gitmişti.
İngiliz basını, Kraliçenin Başbakan Boris Johnson'la yaptığı haftalık olağan görüşmelerini bir süre telefon üzerinden gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını yazmıştı.
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün 335'ten 422'ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cornwall Düşesi Camilla, Prens Charles, İngiltere, Güncel

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