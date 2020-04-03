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Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacak

Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacakİngiltere, (DHA) ? Koronavirüs salgınına yakalanan ve 7 günlük karantina sürecinden çıkan İngiltere'de tahtın 1 numaralı varisi, Galler Prensi Charles, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kurulan 4 bin yataklı geçici tesisin açılışını bugün...

03.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:22
Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacak
Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacak
İngiltere , (DHA) ? Koronavirüs salgınına yakalanan ve 7 günlük karantina sürecinden çıkan İngiltere'de tahtın 1 numaralı varisi, Galler Prensi Charles, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kurulan 4 bin yataklı geçici tesisin açılışını bugün video bağlantısı aracılığıyla yapacak.
Galler Prensi Charles, İngiltere'de koronavirüs salgını için NHS (Ulusal Sağlık Servisi) İngiltere tarafından kurulan 4 bin yataklı geçici NHS Nightingale Hastanesi'nin açılışını bugün yapacak. Prens Charles, sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCel'deki tesisin açılışını, Birkhall'daki evinden video bağlantısıyla başlatacak.. İngiliz Kraliyet Ailesinin veliahtı, Galler Prensi Charles da koronavirüse yakalanmıştı. 71 yaşındaki Prens, İskoçya'daki evinden, yayımladığı videoda hastalık sürecini anlatarak, " Sinir bozucu sıkcı bir deneyim" ifadelerine yer vermişti.
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Kaynak: DHA

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