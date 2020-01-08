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Prens eşiyle ziyarete giden Meghan Markle, terli koltuk altıyla dikkat çekti

İngiliz Kraliyet gelini Meghan Markle ve prens eşi Harry bir süredir tatil yaptığı Kanada'dan Londra'ya döndü. Londra'daki Canada House'u ziyaret eden çiftten Markle'ın koltuk altının terlemesi herkesin dikkatini çekti.

08.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:28

Bir süredir gözlerden uzak tatil yapan Prens Harry ve Meghan Markle, 'ya döndü. Bebekleri Archie ile çıktıkları tatili bitiren çift, döner dönmez tatillerinde kendilerine ev sahipliği yapan 'nın Londra'daki Canada House'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında boğazlı kazak giyen Markle, terlediği için koltuk altında istenmeyen görüntüler meydana geldi.

KOLTUK ALTLARI TERLEDİ

Tepeden tırnağa kahverengi tonlarında giyinen Meghan Markle, diz altındaki saten eteğini boğazlı bir kazakla kombinledi. Her ne kadar üzerindeki kalın paltoyu çıkarsa da Markle'ın giydiği boğazlı kazak yüzünden terlediği, hatta koltuk altlarının uzaktan bile belli olacak şekilde terlediği görüldü. Markle başına gelen bu durum yüzünden de sosyal medyada çok konuşuldu.

ELTİSİYLE KIYASLANDI

Birçok kişi bir Düşes olarak çok daha uygun giyim tercihleri yapması gerektiğini ileri sürdü. Bazıları da Markle'ın tatil rehavetinden henüz kurtulamadığı yorumunu yaptı. Her fırsatta eltisi Kate Middleton ile kıyaslanan Meghan, bu konuda kıyaslandı ve birçok sosyal medya kullanıcısı Middleton'ın asla böyle bir hayata düşmeyeceğini söyledi.

İşte Meghan Markle'ın tartışma yaratan görüntüleri...

Prens eşiyle ziyarete giden Meghan Markle, terli koltuk altıyla dikkat çekti

Meghan Markle, Prens Harry, Kanada, Londra, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
FENOMEN:eteği çok güzelmiş nereden aldı acaba?
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ELA:Oda bir insan sonuçta terlemesi doğal değil mi?
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BUSE:bu kadın çok çirkin be iğrenç
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BİLİNMEYEN ADAM:sen guzelsın
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