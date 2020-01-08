Prens eşiyle ziyarete giden Meghan Markle, terli koltuk altıyla dikkat çekti

Bir süredir gözlerden uzak tatil yapan Prens Harry ve Meghan Markle, Londra 'ya döndü. Bebekleri Archie ile çıktıkları tatili bitiren çift, döner dönmez tatillerinde kendilerine ev sahipliği yapan Kanada 'nın Londra'daki Canada House'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında boğazlı kazak giyen Markle, terlediği için koltuk altında istenmeyen görüntüler meydana geldi.

KOLTUK ALTLARI TERLEDİ

Tepeden tırnağa kahverengi tonlarında giyinen Meghan Markle, diz altındaki saten eteğini boğazlı bir kazakla kombinledi. Her ne kadar üzerindeki kalın paltoyu çıkarsa da Markle'ın giydiği boğazlı kazak yüzünden terlediği, hatta koltuk altlarının uzaktan bile belli olacak şekilde terlediği görüldü. Markle başına gelen bu durum yüzünden de sosyal medyada çok konuşuldu.

ELTİSİYLE KIYASLANDI

Birçok kişi bir Düşes olarak çok daha uygun giyim tercihleri yapması gerektiğini ileri sürdü. Bazıları da Markle'ın tatil rehavetinden henüz kurtulamadığı yorumunu yaptı. Her fırsatta eltisi Kate Middleton ile kıyaslanan Meghan, bu konuda kıyaslandı ve birçok sosyal medya kullanıcısı Middleton'ın asla böyle bir hayata düşmeyeceğini söyledi.

İşte Meghan Markle'ın tartışma yaratan görüntüleri...