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Prens Harry'den Kraliyet'e "konaklı" mesaj

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde 20 milyon dolarlık bir konağa baktığı öğrenildi.

02.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:56
Prens Harry'den Kraliyet'e
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde 20 milyon dolarlık bir konağa baktığı öğrenildi. Harry'nin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana'nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle İngiliz medyası tarafından an be an takip ediliyor. Ünlü çiftin ABD'yer yerleşme kararının ardından nerede oturacakları merak konusu oldu.  Prens Harry ve eşi Megan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu şehrinde, Petro Manor isimli Toskana tarzı 8 yatak odalı, 10 banyolu,  20 milyon dolar olan bir konağa baktı.

ANNESİ LADY DİANA'NIN YOLUNDAN GİDİYOR

Çiftin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana'nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti. Öte yandan Meghan Markle'ın eşi Prens Harry'e Hollywood'da oturmak istediği konusunda baskı yaptığı da öğrenildi.

31 MART'TA KRALİYET AİLESİ ÜYELİĞİNDEN AYRILMIŞLARDI

Çift, 31 Mart'tan itibaren İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğine resmi olarak veda etti. Böylece İngiliz kraliyet ailesine taze bir soluk getireceği düşünülen Markle'ın 2017'de başlayan "saray hikayesi" de sona ermiş, Prens Harry de doğup büyüdüğü ortama 'elveda' demişti.


- Kara

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, Kaliforniya, Prens Harry, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Prens Harry'den Kraliyet'e 'konaklı' mesaj - Haberler

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