Haberler » 3. Sayfa » Haber

Prens Harry'den, The Sun ve Daily Mirror'a dava

Prens Harry, telefon görüşmelerine müdahale veya sesli mesajlarının dinlendiği iddiasıyla The Sun ve Daily Mirror gazetelerine dava açtı.

05.10.2019 10:31Prens Harry'den, The Sun ve Daily Mirror'a dava
Prens Harry, telefon görüşmelerine müdahale veya sesli mesajlarının dinlendiği iddiasıyla The Sun ve Daily Mirror gazetelerine dava açtı.

İngiltere Prensi Harry, telefon korsancılığı yaptığı gerekçesiyle The Sun ve Daily Mirror gazetelerine dava açtı. Ayrıca artık faaliyette olmayan News of the World gazetesini de dava ettiği belirtiliyor. Gazetelere yönelik suçlamalarının 2000'li yılların başında yaşanan telefon dinleme skandalıyla ilgili olabileceği de iddia edildi. The Sun ve News of the World gazetesi yaptığı açıklamada, "Bu iddia Prens tarafından açıklandı. Şu an için yorum yapacak bir şey yok" ifadeleri kullanıldı. Daily Mirror da yaptığı açıklamada işlemlerin sürdüğünü şu an için daha fazla yorum yapamayacaklarını belirtti. The News of the World gazetesi ise Temmuz 2011'de telefon dinleme skandalıyla kapatılmıştı.

Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle da babasına yazdığı bir mektubun yayımlaması nedeniyle geçtiğimiz hafta The Mail on Sunday gazetesine dava açmıştı. - LONDRA

Daily Mirror, Prens Harry, The Sun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:14 Silahla yaralama zanlısı yakalandı
14:14 Satışa hazır uyuşturucularla yakalandı
14:13 Kadıköy'de hırsızlık zanlısının 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldığı anlar kamerada
14:13 Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
14:09 Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı
13:58 Kuşadası'nda 12 düzensiz göçmen yakalandı
13:50 Kuşadası'nda oto hırsızı yakalandı