Dün son Kraliyet görevini yapan Prens Harry, eşi ve oğlunun yanına Kanada'ya gitti

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakma kararı ile İngiltere'nin gündemine yerleşen 35 yaşındaki Prens Harry, Pazartesi günü, İngiltere - Afrika Yatırım Zirvesi'ne katılarak, son Kraliyet görevlerinden birini gerçekleştirdi ve Kanada 'ya hareket etti. Kanada'nın Vancouver Adası'na giden Harry, eşi Meghan Markle ve 8 aylık oğlu ile buluştu.

"BAŞKA SEÇENEK KALMAMIŞTI"

35 yaşındaki Prens, Pazartesi günü, İngiltere - Afrika Yatırım Zirvesi'ne katılmadan önce kamuoyu önünde bir açıklama yaptı. Afrika'daki AIDS hastası çocukların yararına çalışan ve kendisinin de kurucuları arasında olduğu bir vakfın Londra'daki resepsiyonunda konuşan Prens, "Başka seçenek kalmamıştı" dedi ve dolaylı bir ifadeyle medyayı suçladı.

KRALİYET'TEKİ SON GÖREVİNİ YAPTI

Ailesi ile birlikte hayatının en önemli adımını attığını söyleyen Prens, ailesini korumak için bu kararı aldığını da savundu. Detayları Cumartesi günü açıklanan yeni düzene göre, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, ünvanlarını bırakacak, Kraliçe'yi artık temsil etmeyecek ve Kraliyet görevlerini yerine getirmeyecek.

Meghan Markle, 10 gün önce Kanada'ya geri dönmüştü. Çiftin Archie isimli oğulları Mayıs ayında dünyaya geldi.

"BİLİYORUM HER ZAMAN DOĞRU SEÇİMLER YAPMADIM"

Resepsiyon öncesi konuşan Prens Harry, aldığı karar hakkında şunları söylemişti: "Son birkaç haftada ne okuyup duyduğunuzu hayal dahi edemem. O yüzden gerçeklerin paylaşabildiğim kadarını benden dinlemenizi istiyorum. Bir Prens olarak değil, bire dük olarak değil, sadece Harry olarak. Meghan'a kucak açtınız. Hayatta aradığım mutluluğu ve aşkı Meghan'da bulduğumu gördünüz. Eşim olarak seçtiğim kadın, benimle aynı değerleri paylaşıyor."

"Meghan ile evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk, hizmet etmek için buradaydık. Tüm bu nedenlerden ötürü işlerin bu noktaya gelmesi benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Kendim ve eşim için Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararını kolay bir şekilde almadım. Yıllarca devam eden zorlukları haftalarca süren görüşmeler izledi."

"Biliyorum her zaman doğru seçimleri yapmadım. Ancak bu konuda başka bir seçenek yoktu. Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki, kimseyi terk etmiyoruz. Kesinlikle sizleri terk etmiyoruz. Kraliçemize kamu finansmanı olmadan hizmet etmeyi ümit ediyorduk. Maalesef bu mümkün olmadı. Bu durumun kim olduğumu ya da ne kadar kararlı birisi olduğumu değiştirmediğini düşünerek unutmadan yaşananları kabullendim. Umarım bu anlamanıza yardımcı olur. Ailemi bildiğim her şeyden bir adım geri çektim. Bunu huzurlu bir hayat olmasını umduğum yönde ileri bir adım attım."