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Prens Harry mektubunda isyan etti: Eşimi de annem gibi öldürmeyin!

İngiliz Kraliyet veliahtlarından olan Prens Harry, eşiyle çıktığı Güney Afrika gezisinden bir mektup yayınladı. Harry, "Eşimin sonunun da annem gibi olsun istemiyorum" diyerek isyan etti.

03.10.2019 16:55

Evlendikleri günden beri dünya basınının yakın markajında olan ve attığı her adım haber olan Meghan Markle eşi ve oğlu ile Güney Afrika gezisini sürdürüyor. Prens Harry Afrika gezisinde bir mektup yazarak dünya gündemindeki yerini aldı. Harry, Prens Harry, "Karımı rahat bırakın. Karımın, annem Lady Diana gibi aynı güçlerin kurbanı oluşunu izlemek istemiyorum. Acımasızsınız" diyerek isyan etti.

YAŞADIĞI SÜREÇ ACI

Yazdığı mektubun yayınlanmasından sonra çok konuşulan Prens Harry'yi bu isyan durumuna getiren süreç ise hem ilginç hem de oldukça acı.

HALKIN KALBİNE DOKUNMUŞTU

Lady Diana, İngiltere Kraliyeti'nin Veliaht Prensi Charles ile evlenmişti. Sarayın katı kurallarından sıyrılarak halkın kalbine dokunan Diana haliyle dünya basınını da peşinden sürüklemişti. Giyiminden kullandığı iletişim diline, çocuklarını yetiştirme yöntemine kadar çağının ötesinde olan Diana'nın bu 'aykırılığı', büyük bir baskı altında kalmasına yol açmıştı. Charles'tan boşanmış ve saraydan uzaklaşmıştı.

DİNMEYEN ANNE ACISI

Attığı her adım haber olan Diana, 1997'de Paris'te peşine düşen paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında trajik bir şekilde ölmüştü. Prens Harry ve ağabeyi Prens Willam için hayat bir daha hiçbir zaman aynı olmayacaktı.

HER HAREKETİYLE ELEŞTİRİLİYOR

Diana'nın 13 yaşında öksüz kalan oğlu Prens Harry, eşi ile annesinin aynı akıbeti yaşamasından duyduğu endişeyi paylaştı. Yayınladığı açıklamayla dün dünya gündemine oturdu. Evliliklerinin başından bu yana İngiltere basınının hedefinde olan eşi ABD'li Meghan Markle, giyiminden bebeğini tutuşuna her hareketiyle eleştiriliyordu.

EŞİNDEN BÜYÜK DESTEK

Meghan, dün babasına gönderdiği özel mektubu yayınlayan 'Mail on Sunday' gazetesine dava açtığını açıkladı. Meghan'a eşi Harry'den büyük destek geldi. Harry'nin eşine destek veren mektubunun yayınlanmasından sonra çekilen fotoğraf karelerinde Markle'ın eşine hayran bakışları dikkat çekti.

EŞİMİN DE ANNEM GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM

Harry "Çift olarak basın özgürlüğüne, doğru haberciliğe inanıyoruz. Ancak acısını gizlice çektiğine tanık olduğum karım, İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Annemi kaybettim ve şimdi eşimin de aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum. Bu propagandanın, özellikle bilinçli olarak kötü niyetli olduğunda insani bir bedeli var" sözleriyle eşi ve oğlu Archie için endişesini dile getirdi.

Prens Harry mektubunda isyan etti: Eşimi de annem gibi öldürmeyin!

Güney Afrika, Prens Harry, Afrika, Magazin

YORUMLAR(7)
PRENSES MEGHAN:hiç bir devleti geçmişiyle yargılamamak gerekli bunları onlar istemedi yada olayları onlar planlamadı masumlar için diyorum bunu tabi ki elinden gelse prensin ülkeden bile gitmek istiyeceğine eminim çünkü herkes dile de getirilse getirilmese de Prenses Dianayı kimin öldürdüğü çok açık
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GERÇEKLER:yüzyıllar boyunca sömürge devlet olarak ayakta kaldınız kaç milletin milyonlarca insanın ahını aldınız. şimdi aman diliyorsunuz umarım batmyan güneşiniz bir gün söner
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ERASMUS:bu ingilizlerden herşey beklenir dünyada en üstün millet olarak sadece kendilerini görürler harry umarım sanada kötü bir sürpriz yapmazlar
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MERAKLANMASIN:Nerde annesi, nerde eşi. İkisini bir tutmasın.
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ECE:kraliyet ailesindende olsa herkezin bir derdi mutsuzluğu var hayat böyle yapcak bişey yok
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AGA:annenin katilleri zaten yine senin ailen ilk en yakinlarina bak katil kim diye
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İLLİMUNATİ:Çünkü Meghan soylu ailesinden değil ve sonu Prenses Diana gibi olacak.
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