Haberler » Dünya » Haber

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı

İngiliz kraliyet ailesi adına Güney Afrika seyahatine çıkan Meghan Markle ve Prens Harry, Güney Afrika'da tarihi bir camiyi ziyaret etti. Markle, camiye girdiği sırada başörtüsü taktı.

24.09.2019 20:51

Meghan Markle ve Prens Harry, İngiliz kraliyeti adına resmi görev kapsamında Güney Afrika turuna çıktı. Güney Afrika en eski camisi ziyaret eden Prens Harry'nin eşi Meghan Markle camiye girerken başörtü taktı.

BEYAZ BAŞÖRTÜ TERCİH ETTİ

Kraliyet çifti, Güney Afrika seyahatlerinin ikinci gününde, Cape Town'daki Bo-Kaap bölgesinde yer alan Güney Afrika'nın en eski camisini ziyaret etti. Uzun bir yeşil elbiseyle boy gösteren Markle, camiye girerken beyaz bir başörtüsü taktı. Markle ve Prens Harry, caminin içinde Cape Town İnançları Arası İlk Adım adlı derneğin programında rol alan bir grup gençle tanıştı. Dernek programı, 15-18 yaş arası gençlerin farklı dinlere, inanç kültürlerine, çeşitliliklerin değerlerine saygıyı geliştirmeyi hedefliyor.

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı

Meghan Markle, Güney Afrika, Prens Harry, Cape Town, Magazin, Dünya

YORUMLAR(9)
BOŞ YAPMAYAGEREK YOK:Allah gönlünü islam nuruyla aydınlatsın
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DR:bu olay sadece saygidan yani musliman oldu kapandi su bu degil dunya da akli basin da insanlar bir yere gider iken gitigi yere saygi gøsterir yada ne yapilmasi gerek ise dikkat eder bu da normal durum biz de mallar ise camiye mini etek ile gider eve musafirligi gitti mi ayakkabi ile girer økuzler o da yetmez gibi elin de bir cep masada ne var ise ceker onu sanala koyar kisaca biz de mallar ile bu karsilamak yanlis olur ne yaparsan yap bizim økuzler yine økuz degismez
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
HIYARTO:Hani bu prensin beyaz atı yok ? Salak olsam vallahi inandıracaksınız bana prens olduğunu.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
HADE YA:Reklam kokan hareketler
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GRAND KANYON:La bu kişilerin reklama ihtiyacı mı var !
Yayından Kaldır
0 0
GERÇEKÇİ:BAŞINI ÖRTMESİ ÇOK KİŞİYE İYİ ÖRNEK OLUR. KEŞKE ÖRTSE
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
#YORUMCU:Saygı gösterdi işte uzatmayın, birde topuz da yapsın değil mi yüzü daha zayıf göstermek için ?!
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
AŞIK:Bu ingilizin annesi müslüman olmuştu ama yaşatmadılar fransada kaza süsü verip öldürdüler zalimler kafirler için yaşasın cehennem
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ASLI:HE. . . İSLAM DİNİNE GEÇMİŞ :)))
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
Son Dakika Dünya Haberleri
21:45 Euronews Özel Haber: IŞİD'ın Avrupalı Çocukları 1
21:41 Erdoğan, ingiltere başbakanı boris johnson ile görüştü
21:32 Erdoğan, katar emiri al sani ile görüştü
21:27 Euronews Özel Haber: IŞİD'ın Avrupalı Çocukları 1
21:26 Erdoğan, arnavutluk başbakanı edi rama'yı kabul etti
21:26 Erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres ile görüştü
21:24 Trump: iran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmez