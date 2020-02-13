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Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Kraliyet Ailesi'ndeki görevini bırakarak eşi Meghan Markle ile Kanada'ya yerleşen Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi. Anne'in bu göreve gelmesiyle birlikte ilk kez bir kadın görevlendirilmiş oldu.

13.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:13

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz ay ekonomik açıdan bağımsız olmak ve daha rahat bir hayat sürmek adına Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Prens Harry'nin ayrılma kararının ardından Kraliçe II. Elizabeth yeni görevlendirmeler yaptı.

KRALİYETTE BİR İLK

Eşi Meghan Markle ile birlikte, ani bir kararlı tüm kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry, ailesi ile birlikte Kanada'ya yerleşti. Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı, görevlerde de boşluklar oluşturunca, Kraliçe II. Elizabeth yeni düzenlemeler yaptı ve kızı 'i Kraliyet Donanması'nın başına geçirdi. Kraliyet Deniz Piyadeleri Generalliği görevine atanan Prenses Anne'in bu göreve gelmesiyle birlikte ilk kez bir kadın görevlendirilmiş oldu.

KRALİYET AİLESİ'NDEN AYRILDILAR

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu ve Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeleri olmaktan çekilerek maddi açıdan bağımsız olacakları bir işte çalışmak istediklerini açıkladı. Çift, yaptıkları açıklamada, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Çift şimdilerde çocuklarıyla birlikte Kanada'ya yaşıyor.

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Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

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HABER YORUMLARI (11)
CUNTRAN:Bu kadın harryden daha erkek gözüküyor, asker olarak doğmuş, bıraksalar döner.
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GOMTANIM:Adı üstünde, AMiral.
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KAAZIM:banane prensten prensesten bunlar fakirin ilgilendiği konular değil.
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DOMBALACI:Ne diyon la acayip
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KADIN:emaaaaan
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AVNİ:aslım şimdi geçim derdine düştük.
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ASLI:DERT ETME BENİM MADDİ DURUMUM İYİ BEN BAKARIM SANA.
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AVNİ:aslım bugün beni işten kovdular.üzgünüm.
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ASLI:GEÇ BİLE KALMIŞLAR BÜTÜN GÜN ELİNDE TELEFON YORUM YAZARSAN KOVARLAR TABİKİ.
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HOŞT:iyi güzel hoş
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