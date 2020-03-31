Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Prens Harry ve Meghan'ın güvenlik masrafları ortaya çıktı: 33 milyon TL

ABD'nin California eyaletinde olduğu bilinen İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, yıllık kişisel koruma masraflarının 33 milyon TL olduğu belirtildi.

31.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:09
Prens Harry ve Meghan'ın güvenlik masrafları ortaya çıktı: 33 milyon TL

ABD'nin California eyaletinde olduğu bilinen İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, yıllık kişisel koruma masraflarının 33 milyon TL olduğu belirtildi. Çift adına açıklama yapan basın sözcüsü, faturanın Prens Harry ve Meghan tarafından karşılanacağını ifade etti.

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra önce Kanada'ya giden ve daha sonra ABD'nin California eyaletinde oldukları belirtilen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kişisel koruma masraflarının yıllık 33 milyon TL olduğu açıklandı.

TRUMP: GÜVENLİK MASRAFLARINI ÖDEMEYİZ

Çiftin güvenlik masraflları ABD Başkanı Donal Trump'ın da gündemine geldi. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada bu masrafın ABD tarafından karşılanmayacağını belirtti. Başkan Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birleşik Krallığın ve Kraliçenin büyük hayranı ve arkadaşıyım. Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirildi. Şimdi Kanada'yı ABD için terk ettiler, ancak ABD güvenliklerini ödemeyecek. Kendileri ödemek zorunda!" dedi. Bunun üzerine Prens Harry ve Meghan çifti, ABD'den böyle bir talepleri olmadığını duyurdu.

Hollywood yıldızlarının güvenliğini sağlayan Force Protection Ajansı yetkilileri basına yaptıkları açıklamada, ikilinin dünyanın en tanınmış kişileri arasında olduğunu ve güvenlik giderlerinin yıllık ortalama 4 milyon pound tutacağını ifade etmişti.Çiftin


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, Prens Harry, Dünya
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Prens Harry ve Meghan'ın güvenlik masrafları ortaya çıktı: 33 milyon TL - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler Haberler
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor Haberler
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor
Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İspanya’nın kabusu sürüyor! Salgında son 24 saatte 849 kişi can verdi Haberler
İspanya'nın kabusu sürüyor! Salgında son 24 saatte 849 kişi can verdi
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
Aileler travmada! İtalya’da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor Haberler
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor

Son Dakika Dünya Haberleri

14:49: M-Two, Capcom için Daha Büyük Bir Proje Üzerinde Çalışıyor - Haberler 14:49: Yapay Zeka Beyin Sinyallerini Yazıya Dönüştürecek - Haberler 14:49: Airbnb'den Ev Sahiplerine 250 Milyon Dolarlık Yardım Paketi - Haberler 14:49: Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ı Çıkmadan Oynadılar! - Haberler 14:49: OnePlus Z Orta Segmentin Tozunu Dumanına Katacak! - Haberler 14:08: İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haberler 13:51: Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi - Haberler 13:44: MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı - Haberler 13:12: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık