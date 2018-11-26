Prens Harry ve Meghan Markle'dan Ciddi Karar: Taşınacaklarını Saray Doğruladı

19 Mayıs 2018 tarihinde Prens Harry ile dillere destan bir düğünle evlenen ünlü oyuncu Meghan Markle hakkındaki iddialar ve haberler İngiliz basınının gündeminden düşmüyor. Son çıkan habere göre Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet sarayından taşınma kararı aldılar.

İKİ ELTİ BİR TÜRLÜ ANLAŞAMADI

İngiliz basını, bu taşınma kararının ise Meghan Markle'ın Prens William'ın eşi Kate Middleton ile anlaşamadığı için alındığını dile getiriyor. Bu iddia bir türlü doğrulanmasa da aralarının pek de iyi olmadığı yakın çevreler tarafından biliniyor.

Meghan Markle - Kate Middleton

PRENS HARRY VE MARKLE TAŞINMA KARARI ALDI

İngiliz basınında çıkan yeni iddia ise İngiliz eltilerinin birbirini sürekli kıskandığı ve anlaşamadığı oldu. Bu nedenle mutsuz günler geçiren 'yeni gelin' Meghan Markle, Prens Harry ile birlikte saraydan taşınma kararı aldı.

Kraliyet'in açıklaması

10 ODALI MALİKANEYE TAŞINACAKLAR

Sussex Düşesi Meghan Markle ve Sussex Dükü Prens Harry ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından, yani gelecek yıl Frogmore Cottage malikanesine taşınacak. 10 odalı olan bu ev, Prens Harry ve Markle'a hizmet verecek. Kensington Sarayı ise yayınladığı bir açıklamayla bu kararı doğru olduğunu tasdik etti.

Meghan Markle - Prens Harry

NİŞAN FOTOĞRAFLARI BURADA ÇEKİLMİŞTİ

19 Mayıs 2018 yılında evlenen Harry ve Meghan, bu malikanede daha önce düğün yemeklerinivermişlerdi ve nişan fotoğraflarının çekildiği yer olarak kamuoyundan büyük ilgi ilgi toplamıştı.