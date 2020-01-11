Prens Harry ve Meghan Markle'ın kararının ardından Kraliçe Elizabeth ilk kez görüntülendi

Sussexlerin aldığı ayrılık kararı sonrası Kraliçe 2. Elizabeth, ilk kez görüntülendi.Kraliçe'nin başörtüsü takması ise dikkat çekti.

ATIŞ TALİMİNE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Kraliçe'nin kendi kullandığı Land Rover marka aracıyla Sandringham'daki atış talimi partisine gittiği belirtildi.

BALMUMU HEYKELLERİ KALDIRILDI

İngiltere 'nin başkenti Londra 'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini kaldırdı.

KRALİYET AİLESİ BÖLÜMÜNDE SERGİLENMEYECEK

Madame Tussauds Müzesi Genel Müdürü Steve Davies, ilgi gören ve sevilen heykellerin sergilenmeye devam edeceğini belirterek, "Meghan ve Harry'nin heykelleri Kraliyet Ailesi bölümünde sergilenmeyecek" ifadelerini kullandı.

"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çift, yazılı açıklamalarında, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz." demişti. Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını duyuran çift, "Vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını" vurgulamıştı.

ÜLKEDEN AYRILDI

Saray yetkilileri 9 Ocak tarihinde Markle'ın Kanada'ya gittiğini BBC'ye doğruladı. İngiliz gazetelerine göre, Markle tatil dönüşü zaten Londra'da uzun süre kalmayı planlamıyordu. Çift Çarşamba günkü açıklamasında zamanlarını Kuzey Amerika ile İngiltere arasında böleceklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ TAKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Düşes Meghan Markle, kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurmadan saatler önce prens eşi olmadan The National'ın Londra'daki Dorfman Tiyatrosu'nu ziyaret etmişti. Şıklığıyla yine dikkat çeken Markle'ın parmağından hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamıştı.