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Prens Harry ve Meghan Markle'ın kararının ardından Kraliçe Elizabeth ilk kez görüntülendi

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıklamalarının ardından Kraliçe Elizabeth, atış talimi partisine gittiği arabasında görüntülendi. Kraliçe'nin başörtsüyle direksiyon başındaki görüntüsü dikkat çekti.

11.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:40

Sussexlerin aldığı ayrılık kararı sonrası Kraliçe 2. Elizabeth, ilk kez görüntülendi.Kraliçe'nin başörtüsü takması ise dikkat çekti.

ATIŞ TALİMİNE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Kraliçe'nin kendi kullandığı Land Rover marka aracıyla Sandringham'daki atış talimi partisine gittiği belirtildi.

BALMUMU HEYKELLERİ KALDIRILDI

'nin başkenti 'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini kaldırdı.

KRALİYET AİLESİ BÖLÜMÜNDE SERGİLENMEYECEK

Madame Tussauds Müzesi Genel Müdürü Steve Davies, ilgi gören ve sevilen heykellerin sergilenmeye devam edeceğini belirterek, "Meghan ve Harry'nin heykelleri Kraliyet Ailesi bölümünde sergilenmeyecek" ifadelerini kullandı.

"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çift, yazılı açıklamalarında, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz." demişti. Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını duyuran çift, "Vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını" vurgulamıştı.

ÜLKEDEN AYRILDI

Saray yetkilileri 9 Ocak tarihinde Markle'ın Kanada'ya gittiğini BBC'ye doğruladı. İngiliz gazetelerine göre, Markle tatil dönüşü zaten Londra'da uzun süre kalmayı planlamıyordu. Çift Çarşamba günkü açıklamasında zamanlarını Kuzey Amerika ile İngiltere arasında böleceklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ TAKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Düşes Meghan Markle, kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurmadan saatler önce prens eşi olmadan The National'ın Londra'daki Dorfman Tiyatrosu'nu ziyaret etmişti. Şıklığıyla yine dikkat çeken Markle'ın parmağından hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kararının ardından Kraliçe Elizabeth ilk kez görüntülendi

Meghan Markle, Prens Harry, İngiltere, Londra, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
MANYAKKONYALI:Bize ne elin ingilizinden bizi sadece kendi ülkemiz igilendirir.Almış başnı gidiyor işizlik evine ekmek götüremiyen babalar caresizce kıvranan analar varken buların derdi bizi kermesin. Biz şimdi gelecekdeki gelecekdeki yapılacak secime odaklanalım. Bugün yaptığımız hatayı tekrar etmeyelim yaşadıklarımızdan ders cıkaralım.
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KRALİYET JURNALİ:BU KARI BU ADAMI BOŞAR ONDAN SONRA OLAYLAR BAŞLASIN
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HA:her başörtüsü takanı müslüman bizim ninelerden zannetmeyin bu kraliçe
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