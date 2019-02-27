Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kız Bebekleri Olacak

Aldığı kararlarla sarayın asi gelini olarak bilinen Meghan Markle, dünya magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında.

PARTİDEKİ BİR AYRINTI DİKKAT ÇEKTİ

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeğinin cinsiyeti henüz resmi olarak açıklanmadı fakat 'baby shower'daki pembe tema dikkat çekti. Katılan konuklardan birinin partiyi Instagram hikayesinde paylaşması, akıllara'kız bebek mi olacak?' sorularını getirdi.

ABD'YE GİTMESİ TEPKİ TOPLADI

ABD'ye giderek en yakın arkadaşlarıyla baby shower partisi düzenleyen Sussex Düşesi Meghan Markle seyahat harcamalarıyla dikkat çekmiş, İngiliz halkının tepkisini toplamıştı.

PARTİDEN GÖRÜNTÜ SIZDIRILDI

Beş günlük seyahat için 500 bin dolar harcama yapan Meghan'ın şimdi gündeme gelmesinin nedeni ise partiden sızdırıldığı 'iddia' edilen görüntüler.

PAYLAŞIMDAKİ ETİKET MERAKLARI GİDERDİ

Yedi aylık hamile olmasına rağmen bebeklerinin cinsiyetlerini henüz açıklamayan çift, sızan videoda 'Girl' etiketi sayesinde Kraliyet meraklılarını ikna etmiş görünüyor.

PASTEL RENKLER AĞIRLIKTA

Girl, RoyalBabyShower etiketiyle paylaşımlar yapılan videoda pastel tonlu macaronlar, pembe kekler ve kurabiyeler dikkat çekiyor.