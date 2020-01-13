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Prens Harry ve Meghan Markle'ın Los Angeles'a yerleşeceği iddiası

İngiltere'de kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle'ın, ABD Başkanı Trump'ın görevinin sona ermesinin ardından Los Angeles'a taşınacağı iddia edildi.

13.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:47Prens Harry ve Meghan Markle'ın Los Angeles'a yerleşeceği iddiası
'de kraliyet ailesindeki görevlerini bırakacaklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle'ın, ABD Başkanı Trump'ın görevinin sona ermesinin ardından Los Angeles'a taşınacağı iddia edildi.

İngiltere'de 8 Ocak'ta kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakacaklarını ve mali açıdan bağımsız hale gelmeyi planladıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle krizi sürüyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, çiftin ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin sona ermesinin ardından yeni evlerini Los Angeles'ta kuracakları belirtildi. İlk olarak Kanada'da yaşamayı planlayan ikilinin daha sonra kalıcı olarak Los Angeles'a taşınarak işlerini de orada kuracakları ifade edildi.

Öte yandan 2016 yılında Meghan Markle, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "bölücü" ve "kadın düşmanı" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

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