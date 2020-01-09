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Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyetten ayrılıyor

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi üyeliğinden ayrılacaklarını duyurdu.

09.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:53Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyetten ayrılıyor
Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi üyeliğinden ayrılacaklarını duyurdu.

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, dün sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada finansal anlamda bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Kraliyet üyeliğinden ayrılacaklarını bildirdi. Zamanlarını Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık'ta geçirmeyi planladıklarına değinen Dük ve Düşes, Kraliyet Ailesi'ne desteklerinin devam edeceğine vurgu yaptı.

Beklenmedik açıklamanın ardından sosyal medyada gündem olan ayrılığın, Kraliyet Ailesi üyelerinde hayal kırıklığına yol açtığı iddia edildi.

Öte yandan ayrılığın nedenleri arasında, geçtiğimiz yıl Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Meghan Markle arasında yaşandığı iddia edilen anlaşmazlıklar ve Meghan Markle'ın uzun süredir maruz kaldığı eleştiriler olduğu iddia ediliyor. - LONDRA

Meghan Markle, Prens Harry, Güncel

Kaynak: İHA

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