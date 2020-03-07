Prens Muhammed bin Selman, amcasını ve diğer veliaht prensi tutuklattı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kraliyet ailesinden üç üst düzey ismi tutuklattı. Selman'ın hedefindeki isimler arasında Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, eski Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif ile kardeşi Prens Navaf bin Nayif bulunuyor.

TUTUKLAMA SEBEBİ: VATANA İHANET

New York Times'ın haberine göre; yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızlarının tutuklamayı gerçekleştirdi. Tutuklama sebebinin 'vatana ihanet' olduğu savunulan haberde, Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi. Haberde söz konusu tutuklamaların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

3 YIL ÖNCESİNE KADAR TAHTIN İLK SIRADAKİ VARİSİYDİ

Haberde, tutuklamalarda 84 yaşındaki Kral Selman'ın iyice yaşlanmasının da etkili olabileceği ifade edilirken Muhammed bin Nayef'in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi.

Kral Selman

PRENS AHMED, KRALİYET KARŞITI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra'daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmış ve sonrasında Prens Ahmed sessizliğini korumuştu.

BU İLK İCRAATI DEĞİL

Suudi Arabistan'ın fiili lideri olarak görev yapan Prens Selman, sert tutumunu 2017'de yüzlerce Kraliyet üyesi ve varlıklı iş insanını Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'ne hapsetmesiyle göstermişti.

Veliaht, sonraki yıl ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen suikast nedeniyle dünya gündeminden düşmedi. İstihbarat servisleri, Kaşıkçı'nın Prens Selman'ın talimatıyla öldürüldüğünü düşünüyor.