Prens Selman hakkında aşk iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan aşk yaşadığı iddia edildi.



Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'na girdikten sonra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ünlü oyuncu Lindsay Lohan aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.



ABD medyasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, geçen yılki Formula 1 yarışında Lahon ile tanıştı ve özel uçağını tahsis ederek kredi kartını verdi.



Öte yandan, Prens Selman tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - NEW YORK

Kaynak: İHA