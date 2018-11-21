Prens Selman'ın Taht Sırası Değişti mi ?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı
cinayeti sebebiyle kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman
'ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD
merkezli bir haber kanalına verdiği röportajda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman'ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde uluslararası basına yansıyan haberleri değerlendirdi. Haberleri, "Şok edici ve kabul edilemez" olarak yorumlayan Bakan el-Cubeyr, "Bunlar saçma ve uygunsuz. Suudi Arabistan'ın liderliği Kral tarafından temsil edilir ve Veliaht Prens, kadın ya da erkek olsun, her Suudi için kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Cemal Kaşıkçı,Dışişleri Bakanı,Suudi Arabistan,Prens Selman
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:16