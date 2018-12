Prens Ve Prenses Kral Dairesinde! İkizler Kral Dairesinde!

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Fettah Can, 31 Aralık akşamı Yeşilköy'deki WOW İstanbul Hotel'de sahne alacak.

FETTAH CAN'IN YILBAŞI FORMULÜ

Yeni yıla WOW İstanbul Hotel'de vereceği konserle, çalışarak girmeye hazırlanan Fettah Can, yılbaşında ailesiyle beraber olmanın formülünü buldu. Otel yönetimi yılbaşı gecesi WOW istanbul Hotel'in kral dairesini Can ailesi için tahsis etti. Can yılın son gecesinde eşi Cansu Kurtcu, ikiz bebekleri Vera ve Oğul'la beraber bu dairede konaklayacak. Başarılı sanatçı bu formülle 31 Aralık gecesi yaşayacağı yoğun konser temposunu ailesiyle birlikte sonlandırmış olacak.