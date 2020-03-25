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- Prens William korona virüs şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı

- Prens William korona virüs şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın Dublin ziyareti sırasında acil servis çalışanlarına korona virüs yaydığı yönünde şaka yaptı.

25.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:35
- Prens William korona virüs şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı
LONDRA - Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın Dublin ziyareti sırasında acil servis çalışanlarına korona virüs yaydığı yönünde şaka yaptı. Bugün ise Prens William'ın babası Prens Charles'ın korona virüse yakalandığı duyuruldu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles'a yapılan korona virüs (Covid-19) testinin bugün pozitif sonuç verdiği duyuruldu. Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın ise birkaç gün önce Dublin'de Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında acil servis çalışanlarıyla konuşurken korona virüs yaydığı yönünde şaka yaptı. Prens William'ın söz konusu sohbetinde, "Eminim herkes böyle, 'korona virüse yakalandım, ölüyorum' Hayır, sadece öksürüğün var" ifadelerini kullandı. "Korona virüs oldukça dramatik görünüyor. Sizce de medya biraz abartmıyor mu?" diyen Cambridge Dükü William, "Bu arada Cambridge Dükü ve Düşesi, korona virüs yayıyorlar. Üzgünüm" diyerek güldüğü anlar kameraya yansıdı.
Öte yandan bugün korona virüs taşıdığı tespit edilen Prens William'ın babası Prens Charles'ın işlerini evinden yürüttüğü, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve eşi Camilla ile kendisini İskoçya'daki evlerinde izole ettikleri belirtildi. - Prens William korona virüs şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Prens Charles, Prens William, Acil Servis, Güncel

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- Prens William korona virüs şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı

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