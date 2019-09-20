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Prens William ve eşi Pakistan yolcusu

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

20.09.2019 17:46Prens William ve eşi Pakistan yolcusu
İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın 14-18 Ekim tarihlerinde Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Prens William ve eşinin Pakistan'ı ziyareti ise 10 yılı aşkın sürenin ardından ilk kraliyet gezisi olacağı belirtildi.

Pakistan'ın Londra büyükelçisi Nafees Zakaria, "Yaklaşan Kraliyet ziyareti, İngiltere'nin Pakistan'a verdiği önemi yansıtıyor. Her iki ülke de tarihi bağlantılara sahip ve daha da güçlendirmek istiyor" açıklamasını yaptı. - İSLAMABAD

Kate Middleton, Prens William, İngiltere, Pakistan, Politika

Kaynak: İHA

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