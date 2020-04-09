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Prenses Diana'nın el yazısı ile yazdığı mektup 16 bin sterline satışa çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın yazdığı ve William ile Harry'nin imzasının bulunduğu mektup 16 bin sterlin karşılığında satışa çıktı.

09.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:31
Prenses Diana'nın el yazısı ile yazdığı mektup 16 bin sterline satışa çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın yazdığı ve William ile Harry'nin imzasının bulunduğu mektup 16 bin sterlin karşılığında satışa çıktı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın yazdığı ve William ile Harry'nin imzasının bulunduğu mektup 16 bin sterlin karşılığında satışa çıktı. Prenses söz konusu mektubu, William'ın doğum günü partisi için şov yapan motosiklet ekibinin polis çavuşuna teşekkür etmek için yazdığı belirtildi. O dönem 7 ve 4 yaşlarında olan prensler el yazısıyla isimlerinin altına imzalarını eklediği görülüyor. 1989 yılına ait mektubun, 21 Haziran 1989 tarihli ve Kensington Sarayı başlıklı kağıda yazıldığı ifade edildi.

Kensington Sarayı başlıklı kağıt üzerinde, Diana'nın el yazısıyla Çavuş George Plumb'a hitaben şu ifadeler yer alıyor: "Sevgili Çavuş Plumb, bugün William'ın doğum gününde buraya gelmek senin ve ekibin için çok nazik bir davranıştı. Şu anda hepinizin ne kadar meşgul olduğunu biliyorum, bu yüzden sizin ve motosiklet ekibinizin doğum günü kutlamalarına katılabilmeniz bizim için çok önemliydi! En içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Saygılarımla Diana, William, Harry."

Mektup, üç yıl önce Çavuş Plumb'dan satın alan Londra merkezli özel bir koleksiyoncu tarafından 23 Nisan'da sona erecek bir açık artırmayla alıcısını bekliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Prens William, Diana Spencer, Prens Harry, Sterlin, Dünya
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