10.07.2019 09:35
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Prenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio'yu satın aldı

Suudi Arabistan Prensesi Norah Bint Saad Al Saud, İtalya'da dördüncü ligde mücadele eden Spoleto Calcio Kulübü'nün yeni sahibi oldu. Taraftarlar ilk olarak tepki gösterdi ancak Prenses "İlk hedefimiz bir üst lige çıkmak" diyince tepkiler yumuşadı.

Suudi Arabistan Prensesi Norah Bint Saad Al Saud, İtalya'nın dördüncü lig ekiplerinden Spoleto Calcio'yu satın aldı. Bu satın almaya karşı şehir halkı, ilk önce benimsemedi. Akşam'da yer alan habere göre; Ancak Prenses yaptığı basın toplantısındaki vaatleriyle herkesi yumuşattı.

İşte Norah Bint Saad Al Saud'un verdiği sözler;

"Futbol bizim aile tutkumuz. Hırslıyız ve hedeflerimiz var. İlk hedefimiz takımı bulunduğu ligden bir üst lige taşımak. Burası çok güzel bir şehir. Burada büyüyebiliriz. Stadın mevcut durumunu iyileştireceğiz. Bakım çalışmaları başlamıştır. Soyunma odalarını modern hale getireceğiz. Ek çamaşır makineleri alacağız. Kırık kapıları değiştireceğiz. Spor salonuna yeni bir halı koyacağız ve bir basın odası kuracağız." ifadelerini kullandı.

Prenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio'yu satın aldı

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Suudi Arabistan, Prenses, İtalya, Spor

YORUMLAR (9)
LA GAZETTE DELLA SPORT: ITALYAN MUZUNU COK SEVMIS TAKIM ALMIS
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ANADOLU: anlasilan italyan muzu yiye yiye Italyan sevgisi olusmus sriye de yemnde savsda yasli cocuk genc kiz demeden katldnenlere karsi bir birlik olusturamiyorlar olnde oldrnde musluman utanin???
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LA GAZETTE DELLA SPORT: TRABZONSPORU ALAYDIN BARI
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LA GAZETTE DELLA SPORT: PRENSES NE YAPSIN CUBUTI FILISTIN AC MÜSLÜMANLARINI ITALYAN TAKIMLARI VARKEN
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LA GAZETTE DELLA SPORT: ÜST LIGLERDEN BASKA TAKIMLARDA SATIN ALACAKMIS
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müslüman cubuti halki ac filistin halki ayni sekilde bu arap zenginleri paris takimini italya takimini ingiliz takimlarina dünyanin parasini veriyor YAZIK
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bunlar hic bir müslüman ülkeden takim alip destek olmuyor isleri gücleri bati
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MAPAVRALİ KÜÇÜK ZEZEI: YA NE SALAKLAR VAR SEN KADIN BAŞINA ELİN GAVURUNUN TAKIMINI SATIN ALIYORSUN SEN OKAFA İLE BENİM TAKIMLARI BİLE ALAMASSIN MEMLEKETTE BU KADAR AÇ MÜSLÜMAN İNSAN VAR BUNLARA YARDIM ETTE İNSANLARBİLSİN ALLAHTA BİLSİN ZATEN BU KAFA İLE GİDERSENİZ ALLAH BELANIZI VERECEK PİS KADIN
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TİM0135: Parayı görünce italyanlarda yumuşamış bizim koyunlar gibi!
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