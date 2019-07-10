Prenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio'yu satın aldı

Suudi Arabistan Prensesi Norah Bint Saad Al Saud, İtalya'nın dördüncü lig ekiplerinden Spoleto Calcio'yu satın aldı. Bu satın almaya karşı şehir halkı, ilk önce benimsemedi. Akşam'da yer alan habere göre; Ancak Prenses yaptığı basın toplantısındaki vaatleriyle herkesi yumuşattı.

İşte Norah Bint Saad Al Saud'un verdiği sözler;

"Futbol bizim aile tutkumuz. Hırslıyız ve hedeflerimiz var. İlk hedefimiz takımı bulunduğu ligden bir üst lige taşımak. Burası çok güzel bir şehir. Burada büyüyebiliriz. Stadın mevcut durumunu iyileştireceğiz. Bakım çalışmaları başlamıştır. Soyunma odalarını modern hale getireceğiz. Ek çamaşır makineleri alacağız. Kırık kapıları değiştireceğiz. Spor salonuna yeni bir halı koyacağız ve bir basın odası kuracağız." ifadelerini kullandı.