21 Mart 2019, 20:21
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Preslenmiş Varil İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu

Yozgat'ta şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan preslenmiş metal varilin içerisinden erkek cesedi çıktı. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan varildeki ceset, kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yozgat'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.

VARİLDE KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yozgat şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli metal varil bulunduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bölgeye hareket etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptığı varilde kan izleri tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Cumhuriyet Savcısının izniyle, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kısmi olarak açılan varil içerisinde erkek cesedi olduğu görüldü.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, varil polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Sıkıştırılmış haldeki varil açılarak çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (2)
SİVASLI : YobAz şehir ne olacak al partiye oy verenler tekbir getirin adam öldürün
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KERKENEZ: o ha yaw
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