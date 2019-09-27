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Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Meltem hücumbotu ziyarete açıldı.

27.09.2019 16:57
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Meltem hücumbotu ziyarete açıldı.
Sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan ve Marmaris Cruise Port Limanı'na bağlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 63 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki hücum botuna, alay sancağı asıldı.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine gümrüklü bölgeden geçerek gelen ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde hücum botu gezdi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili bilgi aktarıldı.
TCG Meltem'de şehit aileleri ve gaziler için verilen yemekte, duygusal anlar yaşandı.
Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Marmaris, Sabah, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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