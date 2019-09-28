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Preveze Deniz Zaferi'nin 481. Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen etkilikte, 9 savaş gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

28.09.2019 19:18
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen etkilikte, 9 savaş gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı.
Kuruçeşme, Büyükdere, Sarayburnu, Dolmabahçe, Moda ve Beykoz limanlarına yanaşan TCG Kemalreis, TCG Turgutreis, TCG Salihreis, TCG Büyükada, TCG Heybeliada, TCG Atak, TCG İmbat, TCG Akın ve TCG Işın askeri savaş gemilerinde şehit aileleri ve gaziler onuruna öğle yemeği verildi.
Gezi sırasında ziyaretçilere, refakatçi personel tarafından gemilerin yapım yılı ve özellikleri hakkında bilgi aktarıldı.
Bu arada, ilk kez bir savaş gemisini ziyaret eden çocukların heyecanlı oldukları görüldü.
Ziyaretçilere günün anısına rozet ve peç hediye edildi. Etkinlik kapsamında gemiler, saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.
Preveze Deniz Zaferi'nin 481. Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

Kaynak: AA

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