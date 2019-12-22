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Prezervatif firmasının yaptığı anket: Cinsel ilişki süresi ortalama 28 dakika

Amerikalı prezervatif firması Skyn'nin yaptığı ankete göre ortalama cinsel ilişki süresi 28 dakika oldu. Ankete katılanların yüzde 28'i ise yaşadığı ilişkilerde prezervatif kullandığını söyledi.

22.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:13

Prezervatif firması Skyn'nin yayınladığı "2019 Yakınlık Anketi"ne göre ortalama cinsel ilişki 28 dakika sürüyor.

Ankete katılanları yüzde 28'i her cinsel ilişkilerinde prezervatif kullandıklarını ifade ederken, yüzde 27'si de asla kullanmadıklarını ifade etti. Katılımcıların yüzde 28'i bu soruya 'bazen' yanıtını verirken, yüzde 17'si de nadiren dedi.

AYDA 9 DEFA CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLİYOR

Skyn'in elde ettiği verilere göre insanlar ayda ortalama 9 defa cinsel ilişkiye giriyor. Haftada 3 defa ise kendisini tatmin ediyor.

SOSYAL MEDYA MI CİNSEL İLİŞKİ Mİ?

Ankette sosyal medya ile cinsellik arasındaki bağlantı da incelendi. Erkeklerin yüzde 71'i cinsel ilişki ile sosyal medya arasında seçenek yapmak zorunda kalsa cinsel ilişkiyi seçeceklerini ifade ederken, kadınlar için bu sayı yüzde 59'da kaldı.

Bugün 23-38 yaş aralığındaki milenyum kitlesinde cinselliği sosyal medyaya tercih edenlerin oranı yüzde 67, 18-22 yaş aralığında Z Kuşağı'nda ise 12 puanlık azalma ile yüzde 55 oldu. Ankete katılanların çoğu, ilk cinsel ilişkilerini 18 yaşında yaşadığını ifade etti.

Prezervatif firmasının yaptığı anket: Cinsel ilişki süresi ortalama 28 dakika

Sağlık, Dünya, Güncel


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