Prim Ödemesine Rağmen Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Toplu Olarak Geri Alabiliyor

Çalışanlar emekli olabilmek için prim ödemeleri gerekiyor. Bununla birlikte yaş ve çalışma yılı şartını da tamamlamalı. Ancak bazı sigortalılar emeklilik için gereken şartları yerine getiremiyor.

Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler ömürleri boyunca maaş ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

PRİMLERİNİ TAMAMLAYAMAYANLAR VAR

Bazı durumlardan dolayı primlerini ödeyemeyip emekli olmayanlar ise tüm ödedikleri primleri toplu olarak geri alabiliyor.

PRİMLERİ GERİ ALMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olunması gerekiyor. Kendine ait bir işte çalışmamak(Bağ-Kurlu olmamak). Vefat ettiyse ailesine ölüm aylığı, dul, yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

DİLEKÇE GÖNDERMENİZ GEREKİYOR

Ödenen primleri geri almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe verilmesi gerekiyor. Dilekçeyi inceleyen SGK en kısa sürede paranın geri ödenmesini sağlıyor.

İKİ KISTAS VAR

Eski SGK'lılar 2008 yılından önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primini alabilirken, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeme kapsamında bulunuyor. Bağ-Kurlulara ise ödedikleri tüm primler geri veriliyor.

3 PRİM GERİ ALINMIYOR

Sağlık için ödenen Genel Sağlık Sigortası, doğun ve askerlik borçlanmaları geri ödeme kapsamı dışında tutuluyor.

FAİZ İŞLETİLMİYOR

Yatırılan primler faizsiz olarak ödeniyor. Ancak güncelleme katsayısına göre hesaplamalar yapılıp geri ödemede düşük ödemeler ortadan kalıyor.

YİNE DE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Paranızı iade aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız, parasını aldığınız günlerin primlerini ödeyerek yeniden emekliliğe hak kazanabilirsiniz.