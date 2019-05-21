21.05.2019 16:24
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Priyanka Chopra 2019 Cannes Film Festivali'nde Tommy Hılfıger Giydi

Priyanka Chopra 2019 Cannes Film Festivali

NE GİYDİ:Tommy Hilfiger, aktris Priyanka Chopra'nın72. Cannes Film Festivali'nde TOMMY HILFIGER giydiğini duyurdu.

Priyanka Chopra,sırtı açık, turuncu bir gece elbisesi giydi.

Tommy Hilfiger ile küresel marka elçisi Zendaya'nın birlikte tasarladığı İlkbahar 2019 TommyXZendaya kapsül koleksiyonu, 70'li yılların güçlü ikonik kadınlarını kutluyor.

Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu, şarkıcı ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisidir. Chopra, başarılı film kariyeri boyunca Bollywood'un en çok kazanan oyuncularından biri ve Hindistan'da en popüler ünlülerden biri haline gelmiştir.

Tommy Hilfiger, Priyanka Chopra, Güncel
Kaynak: Bültenler