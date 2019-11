Cristiano Ronaldo’nun 2019-2020 sezonuna kendi standartlarında bir başlangıç yapamadığı söylenebilir. Portekizli oyuncu, bu sezon çok üretken bir hücuma sahip olmayan Juventus’un Serie A’daki ilk 12 maçında beş gol atığ bir de asist yapabildi. Portekizli süper yıldız, geçen sezon ligin ilk 12 haftasında ise dokuz gol ve dört asistle oynamıştı.Kazanma konusunda her ne kadar büyük bir problem yaşamasa da hücumdaki üretkenlikte belirli bir seviyenin altında kalan Juventus’ta; Ronaldo da, yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı üzere kariyerinin en iyi günlerini geçirmiyor. Üstelik son zamanlarda sol dizinden bir problemi olduğu da biliniyor.Ronaldo’nun, alışık olduğumuz harikalar yaratan görüntüsünden uzak olması, onun son iki maçta oyundan alınmasına sebep oldu. Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotif Moskova deplasmanında maç 1-1 devam ederken 82. dakikada kenara alındı Ronaldo. Pazar günü oynanan Milan maçında ise maç 0-0’ken, 55. dakikada oyundan çıkardı.Cristiano Ronaldo, bu üst üste oyundan alınma durumlarından hiç de memnun olmadı. 34 yaşındaki oyuncu, iç sahada oyanan Milan maçında kenara gelirken yedek kulübesine doğru söylenerek, el ve kollarını sallayarak kenara geldi. Ardından kulübeye uğramadan doğrudan soyunma odasına gitti. Ve İtalyan basın organı Sky Sports’un haberine göre, maçın son düdüğünü beklemeden stadyumdan ayrıldı.Milan maçı sonunda Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’ye bu durum soruldu. Sarri ise “Bir problem yok. Onu değiştirdim çünkü bana fiziksel olarak çok iyi gözükmedi. Antrenmanda dizinden bir problem yaşamıştı. Ancak maça hazır olmak için her şeyi yapmıştı.”Sarri, bir yandan da Ronaldo’nun bu tepkisinden memnundu: “Ronaldo’nun oyundan çıkarken sinirli olması çok normal. Her oyuncu, özellikle Ronaldo gibi özverili oyuncular bu tip durumlarda sinirlenir. Bir antrenör için oyuncusunun oyundan çıkarken sinirlendiğini görmek bir zevk.”Olayın üzerinden her ne kadar üç gün geçse de, Ronaldo İtalya medyasında manşetleri doldurmayı sürdürüyor. Ancak ne Ronaldo ne de Juventus kampıi olay hakkında bir açıklama yaptı ve spekülasyonları bir an önce durdurmayı tercih etti. Medyadaki haberlere göre Juventus yönetimi, Ronaldo’ya herhangi bir ceza vermeyecek ve konu kapanacak.